‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:
■ 5.5 milyona yakın aileye 1.000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.
■ Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
■ 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.
■ Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.
■ 1.1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.
■ 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.
Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk.🛡️— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020
Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. pic.twitter.com/groleagFGE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstikrar Kalkanı açıklaması
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