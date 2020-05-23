‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:

■ 5.5 milyona yakın aileye 1.000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.

■ Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.

■ 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.

■ Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.

■ 1.1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.

■ 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.

Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk.🛡️



Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. pic.twitter.com/groleagFGE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstikrar Kalkanı açıklaması