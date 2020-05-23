  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk'

‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk'

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması geldi. Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti. Bakan Albayrak ayrıca, 2023 hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışılacağını sözlerine ekledi.

‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk'
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:

■ 5.5 milyona yakın aileye 1.000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.

■ Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.

■ 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.

■ Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.

■ 1.1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.

■ 180 bin 933 işletmeye 145.6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstikrar Kalkanı açıklaması

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Destek paketlerimizle vatandaşa kalkan olduk' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA