  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz

duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz

Son dakika haberi... , 'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; 'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz

23.05.2020, 22:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.



Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA