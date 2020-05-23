Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda olduğunu duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre; Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.
"İhracatımız ithalata bağımlı" yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020
OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda.
Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz. pic.twitter.com/HXt355sYGs
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: İhracatın içindeki ithalat payı araştırmasında en iyi 20'deyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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