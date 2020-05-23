Twitter'dan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.
Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."
İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız (@pekcan) Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/Y1KN5rLWZa— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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