Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımı

Twitter'dan Stok Finansman Destek Paketi paylaşımında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İhracat ailemiz; ülke ekonomisi adına çok önemli paydaşlarımızsınız. Özellikle bu dönemde sizlerin yanında durmak görevimizdir. #StokFinansmanDestekPaketi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."