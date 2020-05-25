Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum.#ZiraatBankası https://t.co/F0gQwkqgyf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 25, 2020

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