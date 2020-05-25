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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

'tan mesajı

, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan ’nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

25.05.2020, 23:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

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