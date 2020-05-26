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Haberler Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu!

duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... ve Dönmez,"Fatih Sondaj Gemimiz ’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, geçişi için hazır. Fatih, ’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek." dedi.

Bakan Dönmez duyurdu! Fatih Gemisi'nin sefer tarihi belli oldu!

26.05.2020, 16:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geminin, İstanbul Boğazı geçişi için hazır olduğunu aktardı.

Paylaşımında geminin Karadeniz seferi için hareket edeceğini ifade eden Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek."

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