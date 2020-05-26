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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür mesajı

'tan 'a teşekkür mesajı

Son dakika haberi... : Halk, kocaman bir aileyse; , bu ailenin "Önce halk sonra " diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür mesajı

26.05.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,15:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Halkbank'ın bir paylaşımını alıntılayarak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." dedi.

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