Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Halkbank'ın bir paylaşımını alıntılayarak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." dedi.
Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler. #ÖnceHalkSonraBankayız https://t.co/GkCw9jgoO0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 26, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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