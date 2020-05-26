Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Halkbank'ın bir paylaşımını alıntılayarak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler." dedi.

Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler. #ÖnceHalkSonraBankayız https://t.co/GkCw9jgoO0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 26, 2020