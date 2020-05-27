Korona virüsü salgınına inat Türkiye'nin ilk nükleer güç santralı olma özelliğini taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda çalışmalar takvime uygun şekilde ilerliyor. Nükleer santralın ilk reaktörünü 2023 yılına yetiştirmek için 6 bin personel kesintisiz olarak çalışmasını sürdürürken, Akkuyu NGS'de bu yıl içerisinde önemli adımlar atılacak. Akkuyu tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.
Akkuyu santralinde 6 bin kişi çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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