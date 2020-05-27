Akkuyu santralinde 6 bin kişi çalışıyor

Korona virüsü salgınına inat Türkiye'nin ilk nükleer güç santralı olma özelliğini taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nda çalışmalar takvime uygun şekilde ilerliyor. Nükleer santralın ilk reaktörünü 2023 yılına yetiştirmek için 6 bin personel kesintisiz olarak çalışmasını sürdürürken, Akkuyu NGS'de bu yıl içerisinde önemli adımlar atılacak. Akkuyu tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.