Ekonomide ‘ikinci bahar’ başlıyor

Bayram tatilinin sona ermesinin ardından, gözler salgında vaka sayısının düşüşüne paralel olarak ekonomide 'yeniden açılma' planları doğrultusunda atılacak adımlara çevrildi. 11 Mayıs'ta başlayan ilk aşamada AVM'ler, berberler ve kuaförlerin açılmasına izin veren hükümet, ikinci aşamada ise restoran, kafe ve lokantaların yeniden hizmete girmesini; aşamalı olarak seyahat yasaklarını gevşemeyi, hava yolu ulaşımı ile turizmi başlatmayı hedefliyor.

SWAP GÖRÜŞMELERİ

Piyasalarda ise salgın döneminin etkilerine karşı döviz ihtiyaçlarını karşılamak için Merkez Bankası'nın yabancı ülkelerle swap anlaşması görüşmeleri sürüyor. Bayram öncesi 20 Mayıs'ta Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile aralarındaki ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. MB, anlaşma tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden, 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar Riyali'ne yükseltildiğini belirtmişti. Bu adımla MB'nin toplam rezervi 10 milyar dolar artmıştı.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Salgını kontrol altına almakta büyük başarı gösteren Türkiye'de vaka sayılarının azalmasına paralel olarak hükümet, ekonomide ikinci aşamaya geçmeyi planlıyor. Türkiye genelinde 436 AVM'nin 420'sinin kapılarını açmasının ardından 1 Haziran itibariyle diğer 16 AVM'nin ve mağazaların çoğunun yeniden kapılarını açması bekleniyor. Normalleşme adımlarından biri olarak da maske ve sosyal mesafe tedbirleri uygulanarak restoran, kafe ve lokantaların, Haziran ortasında açılması düşünülüyor. Ancak şimdilik bu konuda net bir tarih açıklanmadı.





İŞTE PLAJLARDA SOSYAL MESAFELİ YENİ DÜZEN

Bayram sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, 'kontrollü sosyal hayat' ve 'yeni normal' olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor. Türk turizminin amiral gemisi olan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Virüsle mücadelede tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan Konyaaltı Plajı'nda 'deniz keyfi' yapmak isteyenler yasağın kalkmasının ardından 'sosyal mesafe' kuralına uyacak. Belediye ekipleri plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları astı. Şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilecek. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi.





UÇUŞLARA ÖZEL İZİN

Türk Hava Yolları (THY), salgın nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu konuda tarih vererek bayram sonrasında İstanbul'dan çıkışlar için 'özel izin belgesi' oluşturulacağını açıklamış ve 3-4 Haziran'da İzmir'e de yolcuların geleceğini duyurmuştu. Turizm sektörünün canlanmasında hava trafiğinin açılmasının önemine değinen Bakan, "Hedefimiz, Haziran ortası itibariyle aşamalı olarak yurtdışı hava trafiğini açmak ve Temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak" ifadelerini kullanmıştı.