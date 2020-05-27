Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar

Hazine ve Sağlık Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi ve Merkez Bankası'nın faiz hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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O KONULAR ELE ALINACAK

TRT Haber'de canlı yayına katılacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendireceği konular açıklandı.

-Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi

-Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar

-Merkez Bankası'nın faiz hamleleri

-Salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından derlenenler:

Dünya tarihinin en önemli süreçlerinden birini yaşıyoruz. Biz 2 yıldır çok büyük yapısal dönüşümlerden geçtik. Bu süreçten dünyada hemen her ülke etkilenecek. Biz ise bu süreçten minimal bir şekilde etkilenecek şekilde çok önemli paketler hazırladık.

EKONOMİ DARALACAK DİYENLERE CEVAP VERDİ

Bu süreç de geçtiğinde dünyaya kıyasla Türkiye, pozitif ayrışan bir ülke olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde Türkiye yine pozitif ayrışacak. Kriz ortaya çıktığı için büyüme beklentileri güncellenebilir ama krizden dolayı Türkiye daralacak diyenler görecekler ki biz bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağız.

Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir durumda. Biz sağlık sistemi olarak da çok güçlüyüz bu salgın döneminde vatandaşlarımızdan hiç para talep etmedik, yaptığımız tüm testleri ücretsiz gerçekleştirdik, Avrupa bu konuda kötü bir sınav verdi.