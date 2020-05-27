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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerji üretiminde rekor

Yenilenebilir üretiminde rekor

Yenilenebilir enerji üretiminde rekor
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerjiden sağlandığını bildirdi. Dönmez, Twitter paylaşımında, "Elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık. Elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranları, hidrolik yüzde 43.7 kömür yüzde 16.5, rüzgar enerjisi yüzde 14.5, güneş enerjisi yüzde 7.2, jeotermal enerji yüzde 5.3 oldu" diye konuştu.

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