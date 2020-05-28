Avrupa’nın en büyük barajı üretime başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde yapılan ve silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nın enerji üretimine başladığını ifade ederek, barajın milli ekonomiye yıllık 500 milyon lira katkı sağlanacağını söyledi. Pakdemirli, "Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırlarındaki Çetin Barajı ile yılda 1 milyar 175 milyon kWh enerji üretilecek ve milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.