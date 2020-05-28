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Haberler Ekonomi Böğürtlen hasadı üreticiyi sevindirdi

Böğürtlen hasadı üreticiyi sevindirdi

Böğürtlen hasadı üreticiyi sevindirdi
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilen erkenci böğürtlenin hasadı başladı. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, böğürtlenin, hububata oranla daha az zahmetli ve yüksek getirili olduğuna değinerek, "Buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak ekimi yapılan böğürtlen, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimiz, yılda bir ay süreyle hasat yapıyor. Böğürtlen hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun etti" diye konuştu.

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