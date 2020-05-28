Havaalanlarına 1 metre ve termal kamera kriteri

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecinde havaalanlarının alması gereken 'Pandemi Sertifikası'na uygunluk şartlarını bir genelgeyle yayınladı: "Yolcuların, sağlık otoriteleri tarafından belirlenmiş olan kişisel koruyucu ekipmanları kullanma zorunluluğu bulunacak. Havaalanına ait tüm tesislerde en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınacak. Yolcuların havaalanına ulaştıkları andan varış noktalarındaki havaalanından çıkış yapacakları ana kadar tüm güvenlik noktaları, check-in, yeme-içme alanları dahil tüm alanlarda sosyal mesafe önlemleri alınacak. Havaalanına ulaşım için kullanılan özel toplu taşıma servislerinde de seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması çerçevesinde yolcu taşınacak. Toplu taşıma servislerini kullanacak yolcuların maskesiz servis kullanımına izin verilmeyecek. Yolcuların yanı sıra personelin de termal kamera ya da temassız ısıölçerle vücut sıcaklık ölçümleri yapılacak.

KABİN BAGAJI ALINMAZ

Toplu olarak bulunulacak çocuk oyun alanları, sigara odaları ile ibadethaneler gibi alanların kullanımı risk durumuna göre kısıtlanabilecek ya da kapatılabilecek. Uçuşlarda kabin bagajı kabul edilmeyecek, kabul edilecek eşyalar dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları ile sınırlı olacak. Yeme içme alanlarında basılı menüler kaldırılacak, bunun yerine dijital ekran veya mobil ortamda müşteriye menü sunulması sağlanacak. Aynı alanlarda tek kullanımlık çatal-bıçak-tabak, baharat ve bardak ile servis yapılması risk durumuna göre zorunlu tutulabilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA