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Haberler Ekonomi Ulusal yeterlilik belgesi olmayan çalışamayacak

Ulusal yeterlilik belgesi olmayan çalışamayacak

Ulusal yeterlilik belgesi olmayan çalışamayacak
Giriş Tarihi: 28.5.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile danışmanlığı konusunda Ulusal Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu olacağı bir sistemi getireceklerini açıkladı. Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. Bakan, alanında uzman akademisyen ve Bakanlığın izni ile açılan özel aile danışma merkezilerinin temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay yaptıklarını anımsatarak, "Aile Danışmanlığı mesleğine yönelik ulusal yeterlilik belgesini hazırlıyoruz. Mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenecek. Mesleğe bir standart getirilmiş olacak. Aile danışmanlarının bu mesleği yapabilmeleri ve sertifika alabilmeleri için sınav sistemi de olacak" diye konuştu.

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