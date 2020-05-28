Vergisini düzenli ödeyene indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergisini düzenli yatıran gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yüzde 5 indirim sağlayacak. Yeni düzenlenen koşullara göre, 1 milyon lirayla sınırlı olarak sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminden yararlanmak için, beyannamenin ait olduğu yıl ile bundan önceki son 2 yıl yasal süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca vergi indiriminden yararlanacak mükellefin bin liranın üzerinde borcu, son 4 yılda kaçakçılık suçu bulunmayacak.

VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR

Bakanlığın indirime ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklik düzenlemesi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İndirim tutarı her koşulda 1 milyon liradan fazla olmayacak. Ticari, zirai, mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, kurumlar vergisi mükelleflerinden tebliğde belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i ödenecek vergiden indirilecek. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları bu kapsamda yer almayacak.

1 milyon lirayla sınırlı olarak sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminden basit usule tabi olan mükellefler de yüzde 5'lik indirimden yararlanabilecek.

İHLAL SAYILMAYACAK

Yasal süresinde verilen beyannameye ilişkin kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmıyor. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.

SUÇ İŞLEYENE HAK YOK

Gelir İdaresi Başkanlığı da vergi indiriminin şartlarına ilişkin ayrıntılı broşür hazırladı. Basit usule tabi mükellefler de yüzde 5'lik indirimden yararlanacak. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçunun işlenmemiş olması gerekiyor. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.

Hazal ATEŞ