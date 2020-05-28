Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filtreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebeplerle henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır. Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ECDC, ortak yayınladığı kılavuzda yolcu sayısı müsaitse tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır."
UÇAK İÇİNDE YAN KOLTUK BOŞ UYGULAMASINA GEREK VAR MI?— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 28, 2020
Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda " yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır"https://t.co/CN3HKFzHTW pic.twitter.com/UYDr2FJwr7
Yan koltuklar boş mu olacak? THY'den açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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