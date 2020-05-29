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Haberler Ekonomi Bakanlık açıkladı! İşte özel kreş, gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler

Bakanlık açıkladı! İşte , gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak , çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

Bakanlık açıkladı! İşte özel kreş, gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler

29.05.2020, 18:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.

DEZENFEKTE EDİLECEK

Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

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