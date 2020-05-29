Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirleri belirledi.
DEZENFEKTE EDİLECEK
Özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri, hizmete başlamadan önce dezenfekte edilecek.
Özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine girişte, ayrılırken ve gün içinde 4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.
Bakanlık açıkladı! İşte özel kreş, gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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