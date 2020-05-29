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Haberler Ekonomi Çesme’deki oteller virüse kapıyı kapadı

Çesme’deki oteller virüse kapıyı kapadı

Çesme’deki oteller virüse kapıyı kapadı
Giriş Tarihi: 29.5.2020

İzmir Çeşme'deki oteller, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun. Çok iyi hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Tatil bölgeleri 2.5 aydır kapalı. Bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların genelgelerini güzel bir şekilde inceledik. Bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdik" dedi.

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