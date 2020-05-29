Çesme’deki oteller virüse kapıyı kapadı

İzmir Çeşme'deki oteller, hazırlıklarını tamamlamak üzere. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Çeşme'ye gelecek tatilcilerimizin kafası rahat olsun. Çok iyi hazırlandık. Hiçbir şekilde de Covid-19'un Çeşme'ye girmesini arzulamıyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Tatil bölgeleri 2.5 aydır kapalı. Bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların genelgelerini güzel bir şekilde inceledik. Bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdik" dedi.