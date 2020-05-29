TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Siyasi Partiler Kanunu değişikliği açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kiralık vekil tartışmaları ile ilgili soruya yanıt veren Şentop, "Türkiye'nin tek bir bütün halinde seçim kanunlarını bir araya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. " dedi.

Şentop'un konuya ilişkin görüşleri şöyle:

Benim çok fazla konuşmamın uygun olmadığı bir alan, 2011'den beri siyasetteyim. Bizim seçim kanunlarımız mesela en temeli 1961 temellidir. Çok değişiklikler yapılmış kanunlarda ihtiyaç olan zamanlarda ama bir bütünlüğü yok.

Seçim kanunlarını güncelleyerek derli toplu bir araya getirmek gerektiğini düşünüyorum bir hukukçu olarak.

Özellikle 1995'te yapılan değişiklikler var, partilerin kapatılması sebepleri uzun uzun yazılıdır içlerinde uygulanamayacak şekilde olanlar var anayasaya aykırı olanlar, hükümet değişikliği sisteminden sonra bu kanunlarda bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum ama bu konu meclis başkanının işi değil. Siyasi partilerin bu konuda bir çalışma yapması lazım.