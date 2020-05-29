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Haberler Ekonomi YHT’de iki ay sonra ilk sefer sevinci

’de iki ay sonra ilk sefer sevinci

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara Gar'da düzenlenen törene katıldı.

YHT’de iki ay sonra ilk sefer sevinci
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Bilet almaya gelen yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirildiğini ifade ederek, seferlerin Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 kez yapılacağını söyledi.

YEMEK VERİLMEYECEK
Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Bilet fiyatlarına zam yok. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız" dedi. Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Bakan, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde temizlik ve hijyen işlemlerinin yapılacağını kaydetti.

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