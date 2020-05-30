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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli: 44 milli park, 249 tabiat parkı 1 Haziran'da açılıyor

: 44 , 249 tabiat parkı 1 'da açılıyor

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44 ve 249 tabiat parkının, 1 'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 44 milli park, 249 tabiat parkı 1 Haziran'da açılıyor

30.05.2020, 11:46

Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, 1 Haziran itibarıyla milli parkları ve tabiat parklarını ziyaret edebileceğini belirten Bakan Pakdemirli, "Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumundadır. Bu alanlar havası, suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkan sağlayacak. Bu kapsamda, 44 adet milli park ve 249 adet tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak" dedi.



Bakan Pakdemirli, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan milli park ve tabiat parklarını ziyaret etmeleri için bu alanlardaki tesislerin bakımı ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

DHA

Tedbirli normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

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