Devlet korumasındaki 54 bin gence iş

Hükümet, devlet koruması altındaki 54 bini aşkın gence kamuda iş kapısı açtı. Devlet korumasından yararlanan gençler için bin 343 kadroya yerleştirmeler 1 Haziran itibariyle gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi. Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1-15 Haziran arasında yapılacağını belirtti. Tercih kılavuzunun 'www.ailevecalisma. gov.tr' sitesinde yayınlandığını kaydeden Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

SGK'YA DA PERSONEL

SGK sınavla 20 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Ankara'da 12 Temmuz'daki yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. SGK merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından 20 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alınacak. Adayların, 8-19 Haziran arasında https:// www.turkiye.gov.tr/sgkkurum- disi-sinav adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.