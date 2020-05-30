‘Ekonomik canlanma yazın hız kazanabilir’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte yaz aylarında ekonomik canlanma yaşanabileceğini söyledi. Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) mayıs ayı toplantısında bir konuşma yaptı. Varank, "Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz. Tedbirleri yerine getiren firmalara 'COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' vereceğiz. Şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu" dedi.

İZMİR'E TEŞVİKLER % 93 ARTTI

Bakan Varank, İzmirli sanayicinin yüksek potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Bu senenin ilk dört ayında İzmir'e verdiğimiz yatırım teşvikleri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 93 arttı. Bu teşvikler sayesinde 3 milyar liralık sabit yatırım hayata geçecek ve 4 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Normalleşme süreciyle birlikte ekonomik göstergeler de hızla toparlanacak. Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz" dedi.