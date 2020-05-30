Vatandaşa ilaç gibi gelecek destek paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın normalleşme süreci için üzerinde çalıştıklarını açıkladığı destek paketlerinin ayrıntıları belli oldu. Yaş gruplarına göre özel tatil kredileri sağlanacak ve otomobil alacaklar için yeni kampanyalar hayata geçirilecek. Öte yandan yerli ürün tercih eden vatandaşlara ise kredi desteği verilecek.

TURİZME ÖZEL KAYNAK

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için bugüne kadar 260 milyar liralık destek paketi açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, normalleşme sürecinde de vatandaşların çeyizden tatile kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için kamu bankaları tarafından finansman sağlayacak. Uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlayacak olan kredi paketi yerli üretimi de destekleyecek.

UCUZ KONUT KREDİSİ

Kamu bankalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında düşük maliyetli krediler; mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet- motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için verilecek. Böylece hem vatandaşın sosyal ihtiyaçları uygun maliyetlerle finanse edilecek hem de bu sektörler canlandırılmış olacak. Turizm için de paketler hazırlanıyor. Yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Kredi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda belirlenecek. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli kredi verilecek. Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandı. Orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanacak.

OTOMOBİL KAMPANYASI

Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz aylarda yaptığı kampanyalar, daha uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Kamu bankalarının kredi paketlerini açıklamasının ardından özel bankaların da benzeri uygulamalara gitmesi bekleniyor.



BÜYÜME AÇIKLAMASI

Bakan Berat Albayrak dün açıklanan büyüme verileriyle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamlıyor. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi.

Emekli ve çalışanlara tatil kredisi verilecek