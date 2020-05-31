44 milli park ve 249 tabiat parkı ziyaretçisini bekliyor

Bakan Bekir Pakdemirli, korona virüsüyle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan korunan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Korona virüsü nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, 1 Haziran itibariyle milli parkları ve tabiat parklarını ziyaret edebileceğini dile getiren Pakdemirli, "Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumunda. Bu alanlar havası, suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkân sağlayacak. Bu kapsamda, 44 adet milli park ve 249 adet tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak" diye konuştu.

DİĞER