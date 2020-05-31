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Haberler Ekonomi Akıllı teknoloji firması gücünü güneşten alıyor

Akıllı teknoloji firması gücünü güneşten alıyor

Akıllı teknoloji firması gücünü güneşten alıyor
Giriş Tarihi: 31.5.2020
İzmir'de akıllı elektrik ve su sayacı üreten firma, çatısına kurduğu güneş enerjisi santralıyla aylık 100 bin lira tasarruf sağlıyor.

YENİLENEBİLİR ÜRETİM
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde akıllı elektrik ve su sayaçları üretimi yapan firma, ilave yatırım için yine aynı sanayi bölgesinden arsa satın aldı. Yeni binalarını yaparken 'yeşil fabrika' olmak için yola çıkan firma, cephesi güneye dönük planlanan fabrikanın çatısını güneş panelleriyle kapladı. Hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ulusal sisteme elektrik temin eden fabrika yönetimi, bu yolla aylık 100 bin lira tasarruf sağladı. Akıllı teknoloji ve akıllı sistemleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Luna Elektrik Elektronik Başkanı Mustafa Karabağlı, "100 bin liralık bir üretim var burada. Bizim fabrika olarak ise ortalama 80 bin lira elektrik faturası ödeyecek bir tüketimimiz söz konusu. Her ay kendi tüketimimizi yaptıktan sonra üstüne yaklaşık 20 bin liralık elektrik satıyoruz" dedi. Karabağlı, yeni fabrika yapacak olan tüm sanayicilere aynı yolu izlemelerini tavsiye etti.

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