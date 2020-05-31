Aydın’dan en fazla ihracat Amerika’ya

Ege Bölgesi'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Aydın'da Nisan ayında 48 milyon 983 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu ihracat değeriyle Aydın, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştirildiği 20'inci il olarak dikkat çekti. Aydın'dan en fazla ihracat yapılan ülke ise Amerika oldu. Amerika'ya yapılan ihracat 4 milyon 793 bin dolar olarak gerçekleşirken Amerika'yı 4 milyon 404 bin dolar ile İspanya ve 3 milyon 843 bin dolar ile Almanya izledi. İhracatta en yüksek payı 34 milyon 923 bin dolar ile imalat sanayisi aldı. 11 milyon 494 bin dolar ile madencilik sektörü, 2 milyon 567 bin dolar ile tarım sektörü takip etti.



MEHMET KAVAS

DİĞER