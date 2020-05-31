  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Çam fıstığında verim düşüklüğüne çare

Çam fıstığında verim düşüklüğüne çare

Çam fıstığında verim düşüklüğüne çare
Giriş Tarihi: 31.5.2020
İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, yöre halkının en önemli geçim kaynakları arasında olan fıstık çamı ağaçlarındaki son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğü her geçen gün çözüme yaklaşırken, sorun için 10 proje eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ve Bergama'daki Kozak Yaylası'nın en önemli geçim kaynakları arasında bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğünü gidermek üzere çalışmaları bizzat takip ediyor. Bu kapsamda Bergama Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve üniversiteler işbirliğiyle çalışma yürütülüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çam fıstığında verim düşüklüğüne çare haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA