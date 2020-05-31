Çam fıstığında verim düşüklüğüne çare

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, yöre halkının en önemli geçim kaynakları arasında olan fıstık çamı ağaçlarındaki son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğü her geçen gün çözüme yaklaşırken, sorun için 10 proje eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ve Bergama'daki Kozak Yaylası'nın en önemli geçim kaynakları arasında bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğünü gidermek üzere çalışmaları bizzat takip ediyor. Bu kapsamda Bergama Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve üniversiteler işbirliğiyle çalışma yürütülüyor.

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