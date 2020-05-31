Egeli üreticiler halka meyve yetiştiremiyor!

Egeli çiftçiler, Kovid-19 salgınında büyük talep gören erik, kiraz ve çilek gibi bahar meyvelerini tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. Ege'nin verimli topraklarında başlayan meyve hasadı hızla devam ederken, erik, kiraz ve çilekte sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları ürünleri kasa kasa toptancı haline gönderiyor.





ÇİFT MESAİ YAPIYORUZ

Önceki yıllara göre kalite ve verim açısından bereketli bir sezon yaşayan üreticiler, korona döneminde artan talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Evde kalınan süreçte meyve tüketiminin arttığını dile getiren Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, salgında başta ürünü pazarlama konusunda tedirginlik yaşadıklarını ama geçen sürede herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadıklarını belirtti. Kocagöbek, Manisa'nın papaz eriği ve kirazın üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduğunu, bahçelerde hummalı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Sabah saat 6'da bahçelere giriyoruz, 15.30'a kadar çalışıyoruz. Hatta her gün ikişer saat de mesai yapıyoruz. Çünkü iç piyasanın talebini karşılayamıyoruz" diye konuştu.