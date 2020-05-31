‘Havayollarını gönül rahatlığıyla kullanın’

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'tan bu yana havalimanlarında uçuşların durdurduğunu anımsatarak, salgınla mücadelede alınan tedbirler sayesinde önemli mesafe kat edildiğini ve bu kapsamda ulaşım altyapısında normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Bakan, bu kapsamda havayolunda ilk seferin yarın 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı- Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacağını söyledi. Karaismailoğlu, ilk aşamada İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıkladı.



SAAT 11.15'TE İZMİR'E

Sertifika programı doğrultusunda fiziki şartların sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı özellikle havalimanlarında bütüncül tedbirleri almaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.



UĞURLAMAYA İZİN YOK

1 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndan 10.00'da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10'da İzmir'e, 11.15'te Antalya'ya ve 13.00'te Trabzon'a da sefer yapılacağını bildirdi. Karaismailoğlu, yarından sonra tüm havalimanlarında kademeli olarak uçuşların başlayacağını kaydetti. Karaismailoğlu, havalimanlarında alınacak önlemlere ilişkin olarak da, "Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine uyacak. Maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelenlerin girişine izin yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile havayolunu kullansınlar" diye konuştu.

HES KODUYLA SAGLIK KONTROLU

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını ve uçuşta hijyen uzmanlarının da görev alacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor. Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. HES kodu sorgulamasında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız kabul edilmeyecek. Uçağa biniş ve inişler sıralı olup el çantası dışında bagaj alınmayacak" dedi.