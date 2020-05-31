Salgın döneminin kahramanı internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin temsilcileriyle buluştu. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom şirketlerinin genel müdürleriyle gerçekleşen toplantıda Karaismailoğlu, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle internete ihtiyacın arttığına dikkati çekti. Salgında Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sokağa çıkma ve şehirlerarası ulaşım kısıtlaması nedeniyle vatandaşların iletişim ve haberleşme sistemlerine ihtiyacının arttığına işaret ederek, "7'den 77'ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam ettiler. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yürütü. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz de Türkiye'nin gündemini internetten takip etti" ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 83 milyon, geniş bant abone sayısının da 77 milyonu aştığını belirterek, "Mobil geniş bant abone yoğunluğumuz, 2019'da yüzde 75'e çıkarken, 2020'de de yüzde 80'e yükseldi, 2023'de ise yüzde 100'e ulaşması bekleniyor" tespitini yaptı.

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