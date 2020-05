THY'nin salgın sürecinde vefa, özlem ve heyecanı yansıttığı videolarını milyonlar izledi

Uçuş ağını 2020 itibarıyla 127 ülke ve 322 destinasyona kadar genişleten THY, Türkçe ve diğer dillerde yayınlanan videolarla farklı coğrafyalara hitap ediyor. THY'nin sosyal medya kanallarındaki resmi hesaplarda yayınlanan videolar, salgın nedeniyle uçuşlara ara verilen dönemde de izlendi. Spor, sanat ve sinema dünyasından ünlü isimlerin oynadığı reklam filmlerinin yanı sıra özel günlerde hazırlanan duygusal, heyecanlı ve sıra dışı videolar da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



THY'nin günlerce süren hazırlık aşamasının ardından özel prodüksiyon ekibiyle imza attığı videolar, global marka tanınırlığının yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına da katkı sunuyor.

MESSİ VE BRYANT'IN OYNADIĞI VİDEO EN ÇOK İZLENENLERDE İLK 5'TE

Daha önce Oscar ödüllü aktör Morgan Freeman'ın oynadığı, Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) finali Super Bowl'da ilk kez gösterime giren THY'nin reklam filmi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi ile ABD'li ünlü basketçi Kobe Bryant'ın oynadığı "Kobe vs. Messi: Shootout", Youtube'da en çok izlenen videolar arasında ilk 5'e girdi.



"Kobe vs. Messi: Legends on Board" filminin devamı olarak çekilen videoda, Kızıl Meydan, Çin Seddi, Maldiv Adaları, Bangkok ile Kilimanjaro Dağları gibi THY'nin uçuş sağladığı birçok mekanda çekilen fotoğraflar yer aldı. 20'yi aşkın dilde ve 170'in üzerinde ülkede yayınlanan reklam, Sultanahmet Meydanı'nda Messi'nin çektirdiği fotoğrafı, Bryant'ın sabote etmesiyle sona eriyor.



THY'nin 14 Kasım 2014'te izleyicilerin beğenisine sunduğu bir diğer reklam filmi "Drogba vs. Messi: #EpicFood", çeşitli platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlendi.



"BİRLİKTELİK" MESAJI VERİLDİ

Koronavirüs salgının başladığı andan itibaren gerekli önlemleri alarak seferleri kademeli olarak durduran THY, bu süreçte havacılık sevgisi, tutkusu ve uçuşlara duyulan özlemi hazırladığı videolarla anlattı.



Bu kapsamda, "#BirlikteBaşaracağız" sloganıyla hazırlanan video, 8 Nisan'da THY'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Birliktelik duygusunu güçlü tutmak amacıyla "Gökyüzüne her baktığınızda bizi orada hissedeceksiniz" mesajıyla yayınlanan, dünyanın dört bir yanında uçan THY uçaklarının karaya gölgesinin düştüğü görüntülerin yer aldığı video, sosyal paylaşım siteleri ile Youtube'da binlerce kez izlendi.

THY'nin resmi İngilizce kanallarından "We Will Succeed Together" etiketiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.



TÜRK BAYRAĞINI GÖKLERDE ÇİZDİĞİ "TK1920" KODLU ÖZEL UÇUŞ

THY, Türkiye'deki bayramların coşku ve anlamını da özel videolarla anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında icra edilen "TK1920" sefer sayılı özel uçuş, canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden yüz binlerce kişi tarafından da takip edildi.



İç Anadolu Bölgesi semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızın çizildiği radar görüntülerini takip eden vatandaşlar, sosyal medyada #AyYıldızGöklerde, #23Nisan, #TK1920 etiketleriyle özel sefere ilişkin duygularını ve düşüncelerini dile getirdi.

Farklı versiyonları çekilen 23 Nisan özel uçuşuyla ilgili videolar, binlerce kişi tarafından izlenerek sosyal medyada paylaşıldı.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLAR ANILDI

THY, Karadağ'ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliye edilmesi sırasında, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla koronavirüsten hayatını kaybeden kaptan pilotlar Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'ı andı.



THY'nin Twitter hesabından yayınlanan özel videoda, kabin amiri Dilara Kimya'nın "Değerli misafirlerimiz, bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım, bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz." anonsunun ardından yolcular hep beraber alkışladı.



THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.



ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEOLAR

THY, bu yıl 8 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'nde "#AnneEvi, hepimiz için dünyanın en güzel yeri." mesajıyla özel bir video hazırladı.

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanı annelerin çocuklarından ayrı kaldığını gösteren duygusal görüntülerin yer aldığı video, THY'nin resmi Twitter hesabında binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Anneler Günü'ne özel videoların ikincisi de THY uçağının kabininde çekildi.

Salgın günlerinde sefer sırasında koruyucu kıyafet giyerek, maskelerini takan kabin ekibinin, "Annelerimiz kalbimizde bizimle hep gökyüzünde. Anneler Gününüz kutlu olsun." mesajını paylaşmasına ilişkin videoya #AnnelerGünü etiketiyle çok sayıda yorum yapıldı.

9 MİLYON BİLETLİ ÖZEL SEFER

THY'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a "TK1919" sefer sayısı ile icra edilen uçuşu tarihe geçti.





Özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısı 9 milyonu aştı. Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Kaptan pilot Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekiplerinin yer aldığı "Of" isimli uçak, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de Samsun'a hareket etti.



Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren özel seferi icra eden uçak, Samsun'da tarihi Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üzerinde alçak uçuş yaptı, havalimanına inişinde su takı töreniyle karşılandı.

Bu özel uçuşa dair video, sosyal medya hesaplarında "Tüm Türkiye tek yürek oldu. #TarihiYolculuk'ta dünyanın en yüksek katılımlı saygı uçuşu gerçekleşti." notuyla yayımlanmasının ardından binlerce beğeni aldı. Çok sayıda sosyal medyada kullanıcısının paylaştığı film, THY'nin Youtube hesabından 300 binin üzerinde izlendi.

87 YILLIK SERÜVENİN NOSTALJİK VİDEOSU

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla 1933'te kurulan THY, gökyüzündeki 87. yılını, 20 Mayıs'ta yayınlanan özel bir reklam filmiyle taçlandırdı. Toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla işe başlayan milli bayrak taşıyıcısının bugün 360 uçaklık modern bir filoya sahip dev bir küresel şirket olmasının bir asra yaklaşan hikayesi, tarihi görüntülerle kamuoyuna aktarıldı.





"Bugün göklere imzamızı atıyorsak, 87 yıl önce atılan o imza sayesinde." notuyla yayınlanan video, YouTube'daki resmi THY hesabında 400 binden fazla izlendi.



"ÇOK YAKINDA KAVUŞACAĞIZ, MASMAVİ GÖKLERDE YENİDEN BİRLİKTE UÇACAĞIZ"

THY, seferlerin durdurulması nedeniyle uçakla seyahat edemeyen yolcularına özlemini 23 Mayıs'ta paylaştığı özel bir videoyla anlattı. İstanbul Havalimanı ile THY uçaklarından görüntüler ve yolcu ile çalışanların diyaloglarıyla zenginleştirilen özel videoda, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nın müziği kullanıldı.



Boş terminaller, CİP yolcu salonu, uçak içinden bazı görüntülerin de yer aldığı 1 dakika 17 saniyelik videoda, seferlerin başlamasıyla yaşanacak yolcu yoğunluğu sebebiyle terminal ve uçakta yaşanacak heyecan yansıtıldı. Sosyal medyada, "Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız." notuyla yayımlanan video Youtube'daki resmi hesaptan yaklaşık 700 bin defa izlendi.



Ramazan Bayramı'nın birinci günü THY tarafından yayımlanan diğer videoda, salgın nedeniyle havalimanlarında park halinde duran filodaki 300'den fazla uçağın görüntüleri yer aldı. THY Basın Müşaviri Üstün'ün Twitter'dan "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar.' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadeleriyle paylaştığı video, çok sayıda beğeni ver yorum aldı.

AA