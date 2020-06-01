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Haberler Ekonomi Aydın-Denizli otoyolu ihalesi 11 Haziran’da

Aydın-Denizli otoyolu ihalesi ’da

Aydın-Denizli otoyolu ihalesi 11 Haziran’da
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Aydın-Denizli Otoyolu projesinin ihalesi 11 Haziran'da yapılacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak olan ihalenin saati ise 10.30 olarak belirlendi. Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak. Proje'nin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Bu kez inşallah bu ihale kabul görerek hızla kazmalar vurulacak ve 3 yıllık süre zarfında bu yatırım tamamlanarak milletin hizmetine sunulacak. 2023'ten önce de yüzüncü yılımızın o muhteşem kutlamalarında, biz Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışına ve hizmete alınışına tanıklık edeceğiz. " dedi.

MEHMET KAVAS

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