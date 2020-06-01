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Haberler Ekonomi “Bu mücadelenin kazananı biz olacağız”

“Bu mücadelenin kazananı biz olacağız”

“Bu mücadelenin kazananı biz olacağız”
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüs salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında bugünden itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Pekcan, "Bu süreçte devletimizin sağladığı pek çok imkan ve desteklerle esnafımızın işlerinin kısa sürede yeniden canlanmasını ve ekonomik aktivitenin eskiye dönmesini bekliyoruz" dedi.

KURALLARA UYULMALI
HALKBANK kaynaklarından piyasaya arz edilen Esnaf Destek Paketi kapsamında bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldığını belirten Bakan Pekcan, "Her esnafın faaliyetlerini yürütürken uyması gereken bir takım kurallar var. Bu süreçte esnafımızın, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği 'maske, mesafe ve hijyen' kurallarına riayet edeceğinden kuşkumuz yok. Bu mücadelenin kazananı biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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