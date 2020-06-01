Muğla'nın Datça ilçesinde, 'Zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla 5 yıl önce kurulan Yerel Tohum Derneği'nce üyeler arasında tohum takası yapılarak, yerli tohum kullanımının artırılması sağlandı. Küçük hobi bahçeleriyle başlatılan çalışmalarda 50 dönümlük alana ulaşılırken, meyve ve sebzelerden bakliyatlara kadar elde edilen 300 tür ürünün 1000'e yakın tohum çeşidi, Datçalı üreticilerle paylaşılıyor.
ADEM ÜLKER
Datça’da yerel tohum dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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