EİB sağlık çalışanları için seferber oldu

Korona virüsü salgını sürecinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sağlık çalışanlarına desteğini sürdürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Egeli ihracatçılar sağlık çalışanlarının yüküne omuz vermek için sağlık müdürlükleri, valilikler, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile temasa geçerek yoğun girişimlerde bulundu. Bütün imkanlarını seferber ederek kollarının uzandığı her yere yardımlarını ulaştırdılar. Büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu.