Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnafın ekmek teknelerine kavuştuğunu açıkladı.
Bakan Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. Bakan Albayrak, paylaşımında iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına da yer verdi.
Bakan Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi. Bakan Albayrak, paylaşımında iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına da yer verdi.
Yeni normal dönemin ilk gününde, kepenk kapatan birçok esnaf kardeşimiz çok şükür ekmek teknelerine kavuştu. Kontrollü hayatımızın ilk gününde alın teriyle rızkını kazanan tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. pic.twitter.com/KFShGrE5w6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'normalleşme' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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