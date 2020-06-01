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Kepenkler bugün açıldı

Mart ayının ortalarından bu yana süren yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında kapalı olan birçok işletme ve firmada, bugün itibariyle hizmet verilmeye başlandı. Normalleşme sürecinin devreye girmesiyle ülke ekonomisinde yeniden istikrar sağlanması hedefleniyor.

Kepenkler bugün açıldı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, birçok sektörün hizmet vermesi geçici olarak durdurulmuştu. Yaklaşık 2.5 aylık bir süreçten sonra normalleşme sürecinin başlatıldığı bugün itibariyle, firma ve işletmelerde kepenkler açıldı. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Bar, pavyon, meyhane, gece kulübü gibi eğlence mekanları ile nargile kafelerin yasağı ise sürecek. Turizm sektöründe de canlılığın başlamasını sağlayacak olan normalleşme sürecinde, plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları da açılan yerler arasında.

KAMU PERSONELİ DÖNÜYOR
Kamu personelinin de normal mesai sistemine başlamasıyla, ana okulu ve kreşler de uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başladı. Öte yandan, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler 00.00'a kadar hizmet verebilecek. Açık havada oturma alanları bulunan mekanlarda, saat 00.00'da sona erdirilmesi şartıyla konser verilebilecek.

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