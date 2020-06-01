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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: 'tan 'ın satışı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... , dünyaca ünlü oyun geliştiricisi 'nın, Türk oyun şirketi Games'i 1.8 milyar dolara satın almasına ilişkin, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama

01.06.2020, 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,17:18

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" ifadesini kullandı.

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