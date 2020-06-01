Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" ifadesini kullandı.
Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar! @PeakCom https://t.co/7iVaoPPj1e— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Peak'ın satışı ile ilgili flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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