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Haberler Ekonomi Toplu ulaşım da normalleşiyor

Toplu ulaşım da normalleşiyor

Toplu ulaşım da normalleşiyor
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Salgınla mücadele kapsamında uçuşlarını geçici süreyle durduran THY ve Pegasus, iç hat uçuşlarını bugün başlattı. THY daha önce yaptığı duyuruda ilk uçuşunu bugün saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağını duyurmuştu. 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor. Seyahat sınırlamasının kalkmasıyla otobüs firmaları da getirilen kurallar dahilinde yolcu taşımaya başladı. Korona virüs salgınına yönelik denizcilik sektöründe alınan tedbirlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sonucunda normalleşme sürecinin hayata geçirildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu kapsamda turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığını başlatacaklarını açıkladı.

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