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Haberler Ekonomi İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri yatırılıyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri yatırılıyor

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri yatırılıyor
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini ödemeye başladık" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alınarak, dünden itibaren kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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