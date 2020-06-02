Peak’ın satışı Türk ekonomisinin gururu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" ifadesini kullandı. Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının, tarihin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.