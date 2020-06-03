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Haberler Ekonomi Aylık için süresi dolan raporlar geçerli sayılacak

Aylık için raporlar geçerli sayılacak

Aylık için süresi dolan raporlar geçerli sayılacak
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların rapor sürelerinin bitme-si durumunda mağduriyet yaşanmaması için, mevcut raporlarının ikin-ci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yeni tip koro-na virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağ-lamaya yönelik önlemlerin devam ettiğine dikkati çekti. Bu doğrultuda, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin süresi dolan raporlarının mağduriyet yaşamaması için ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten Selçuk, şunları kaydet-ti: "Süresi dolan raporlar nedeniy-le engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporları yenileme zorunluluğunu daha önce haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuş-tuk.1 Ocak 2020 ve sonrasın-da rapor süresi dolan engellilerimizin, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

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