Ekonomiye dev kredi paketi dopingi

Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/ firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından açıklanan yeni ürün kredi paketleri tüm sektörlerde ve toplumun tüm kesimlerinde heyacan yarattı. Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi paketleri ekonomiye doping oldu.

100'E YAKIN İŞ KOLU

İş dünyasında 100'e yakın iş kolunu içine alan inşaat, otomotiv ve tatil sektörleri ile vatandaşlara ve emeklilere yönelik yeni süper avantajlı kredi oranları büyük beğeni topladı.



VATANDAŞA, PİYASALARA TAM DESTEK, HEP DESTEK



İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil: Muhteşem ötesi bir kredi imkanı. Özellikle üç büyük kent için yapılan, 750 bin liraya kadar ve yüzde 10 peşinatla konut alınması şartnamesi sektöre tam destek hep destek anlamına geliyor. Bu oranlarla pandemi süreci ve öncesindeki stokların tamamı tükenir.



MEGAPOL

İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir: Vatandaşlar bir saniye bile düşünmeden bu kredilere başvurup kaçırmasınlar. Kamu bankaları bu süreçte taşın altına elini değil, tamamen gövdesini koyarak vatandaşlara sınırsız destek paketi sağlamıştır. Bu kredi paketi bize bunu gösteriyor. Çok iyi çalışılmış kredi faiz oranları için başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile tüm kamu bankalarının yöneticilerine teşekkür ediyoruz.



KOÇ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Koç: Şimdi konut satma zamanı. Bu krediler bizim ticari hayatımızda görebileceğimiz en iyi oranlar. Bu oranlarla yılın ilk çeyrekteki düşük satış oranlarının kat be kat üstüne çıkma zamanı.



'FİYAT ARTIŞI YAPAN FİRMALAR BU HAKTAN FAYDALANAMAYACAK'

Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/ firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.



Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Fatih ŞENDİL