Emekli öğretmen mantar yetiştiriyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya, evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi. 26 yılda binlerce öğrenci yetiştiren Kaya, ikinci üniversitesini tarım üzerine okuyarak hobi olarak istiridye mantar yetiştiriciliğine başladı. 2 çocuk babası Kaya, yetiştirdiği mantarları kilosu 10 liradan satıyor.
ADEM ÇAKIR
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