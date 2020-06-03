İhracat toparlandı

Türkiye, salgınla mücadelede başarılı bir performans ortaya koyarken ihracat da yeniden toparlanmaya başladı, lokomotif sektörler hareketlendi. İhracat, Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 10.84 arttı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 40.88 oranında gerileyerek 9.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayıs ayı dış ticaret verileriyle birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz" dedi.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER

Genel Ticaret Sistemine göre ihracat Mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 10.84 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40.88 oranında gerileyerek 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Bakan Pekcan, Mayıs'ta ara malı ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91.2'sini oluşturduğunu belirterek, "Bu, üretim ve ihracat artışı için önemli bir gösterge" dedi. Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 8 puan artışla yüzde 66.3'ten yüzde 74.3'e yükseldiğini bununla beraber, Mayıs ayında iş günü bazında ihracatın Nisan ayına göre yüzde 28.8 artışla 540.5 milyon dolara çıktığını kaydetti. Bakan Pekcan, lokomotif sektörlerde ihracatın hareketlenmeye başladığını ifade etti. Buna göre, Mayıs'ta ihracat, Nisan ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 95.5 hazır giyimde yüzde 45.4 tekstilde yüzde 35.5 savunmada yüzde 33.9 arttı.