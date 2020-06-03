‘Müşteri ayrımı yaptılar’

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 18 bankaya 122 milyon liranın üzerinde para cezası keserken, bireysel ve ticari müşterilerden gelen şikâyetler bu bankaların "müşteri ayırımcılığı" yaptığını, kredi vermemek için nasıl ipe un serdiklerini gözler önüne serdi. Maaşını PTT'den alan emeklilerin kredi, öteleme talepleri karşılanmadı, ötelemede sözleşmenin üzerinde faiz yükü çıkarıldı, çağrı merkezleri kötü sınav verdi, müşteriler bankalarına ulaşamadı.

"STOKÇULARA" BENZETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarmalarını asla kabul etmeyeceklerini belirterek, "stokçulara" benzettiği özel bankalar, öz sermayelerinin sadece 4.5 katı kadar parayı kredi olarak kullandırıyor. Bankaların bu uygulamalarına ilişkin hem BDDK hem de Kamu Denetçiliği Kurumu'na gelen binlerce şikâyet Kovid-19'la mücadele sürecinde müşterilere çok sayıda engel çıkarıldığını gözler önüne serdi.



İşte 18 bankaya verilen 122 milyon liralık cezanın nedenleri:

Müşteriler bankalarına ulaşamadı

Ötelemede faizin tek seferde tahsilatı istendi Ötelemede sözleşmenin üzerinde faiz yükü çıkarıldı

Gecikme yalanıyla yapılandırma, öteleme talepleri karşılanmadı

Müşteri ayırımcılığı yapıldı, maaşını PTT'den alan emekliye zorluk çıkarıldı



ŞİKAYETLER 5 BAŞLIKTA YOĞUNLAŞTI

Müşterilere kolaylık sağlanması yönündeki çağrıları dinlemeyen bu bankalara yönelik şikayetler 5 başlıkta yoğunlaştı:



Kovid-19 sürecinin başladığı Mart ayının başı itibarıyla 30 günden az gecikmesi olan ve birinci sınıfta izlenebilecek nitelikte kredileri bulunan müşterilerin öteleme veya yapılandırma taleplerine "gecikmeniz var" gerekçesiyle red yanıtı verildi. Kredi talebinde bulunan müşteriyi vazgeçirmek için çok sayıda engel çıkardılar. Yine 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç başlatan, takibe atan bankalar oldu.



● Kategorik müşteri ayrımcılığı yapıldı. Maaşını PTT'den alan emekli müşterilerin, KGF kefaletli, KOSGEB destekli kredilerin öteleme ya da yapılandırma talebi karşılanmadı.



● Öteleme taleplerinde pandemi süresince müşteri aleyhine ek faiz yükü getirildi. Ekstra masraflar çıkarıldı. 2-3 aylık öteleme sonunda tahakkuk eden tüm faizin tek seferde tahsilatı istendi. Faiz hesaplamasında tüketiciyi koruma düzenlemelerine aykırı hareket edildi. Kredinin efektif faiz oranı artırıldı. Sözleşme koşulları müşteri aleyhine ağırlaştırıldı.



● Müşterilere tanımlanan limitler kullandırılmadı. Sunulan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığı görüldü. Maaş hesaplarına mevzuata göre dörtte bir olan sınır üzerinde bloke konulması, tahsilat sağlanmamasının aykırılık nedeni olduğu ifade edildi.



● Salgınla mücadele sürecinde müşterilerin bankalarına ulaşımında zorluklar yaşandı. Çağrı merkezlerine ulaşmakta sıkıntı yaşandı, yapılan geri dönüşler yeterli olmadı. Müşteriler makul sürenin çok üzerinde beklemek zorunda kaldı.

Hazal ATEŞ