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pazarı ilk 5 ayda % 20,1 büyüdü

Otomotiv pazarı ilk 5 ayda % 20,1 büyüdü
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyürken, satışlar bu yılın mayıs ayı ile geçen yılın mayıs ayı kıyaslandığında yüzde 2,4 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, satışlar 183 bin 95 adet oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı. 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi. Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 25 bin 73 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,6 artarak 7 bin 162 adet seviyesinde gerçekleşti.

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