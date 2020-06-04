  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bodrum’da 15 Haziran alarmı

’da alarmı

Seyahat yasağının kalmasının ardından cenneti 'a, son 3 günde çoğunluğu ve 'dan yaklaşık 30 bin kişi giriş yaptı.

Bodrum’da 15 Haziran alarmı
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Gelenlerin büyük çoğunluğunu yazlıkçılar oluştururken, kırmızı alarma geçen polis ve jandarma ekipleri girişte araçları ve yolcu otobüslerini tek tek kontrol ederek, ateş ölçümü yayıp, kimlik bilgilerini alıyor. Ateşi yüksek çıkanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, vatandaşlara da ilçede alınan korona virüsle mücadele tedbirleri hakkında bilgi veriliyor ve kurallara uymaları isteniyor. Yazlıkçılar, sokağa çıkma yasaklarının ardından rahat bir nefes almak için Bodrum'daki evlerine geldiklerini söylüyor. Otellerin ve plajların açılacağı 15 Haziran'dan itibaren katlanacak olan tatilci hareketliği karadan ve havadan denetlenecek.

PLAJLARDA HAZIRLIK
Halk plajlarındaki tesviye ve temizlik çalışmaları da sürüyor. 8 ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında yürütülüyor. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralları gereği plajlardaki şemsiyeleri kendi aralarında 5 metre, denize ise 3 metre mesafeyle koyuyor. Belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajı Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak. İlçede 15 Haziran itibariyle otellerinde açılarak turizm sezonunun başlayacak olması nedeniyle Bodrum Belediyesi genel bir temizlik seferberliği de başlattı.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’da 15 Haziran alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA