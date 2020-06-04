Bodrum’da 15 Haziran alarmı

Gelenlerin büyük çoğunluğunu yazlıkçılar oluştururken, kırmızı alarma geçen polis ve jandarma ekipleri girişte araçları ve yolcu otobüslerini tek tek kontrol ederek, ateş ölçümü yayıp, kimlik bilgilerini alıyor. Ateşi yüksek çıkanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, vatandaşlara da ilçede alınan korona virüsle mücadele tedbirleri hakkında bilgi veriliyor ve kurallara uymaları isteniyor. Yazlıkçılar, sokağa çıkma yasaklarının ardından rahat bir nefes almak için Bodrum'daki evlerine geldiklerini söylüyor. Otellerin ve plajların açılacağı 15 Haziran'dan itibaren katlanacak olan tatilci hareketliği karadan ve havadan denetlenecek.

PLAJLARDA HAZIRLIK

Halk plajlarındaki tesviye ve temizlik çalışmaları da sürüyor. 8 ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarında yürütülüyor. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kuralları gereği plajlardaki şemsiyeleri kendi aralarında 5 metre, denize ise 3 metre mesafeyle koyuyor. Belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajı Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak. İlçede 15 Haziran itibariyle otellerinde açılarak turizm sezonunun başlayacak olması nedeniyle Bodrum Belediyesi genel bir temizlik seferberliği de başlattı.

TUBA AYHAN