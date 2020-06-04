Çalışma hayatında normalleşme dönemi

Çalışma hayatında da normalleşme sürecine geçilirken, gözler hükümetin vatandaşın işini, gelirini korumak için belli süreliğine yaşama geçirdiği uygulamalara çevrildi. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon çalışan için 5.4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği sağlandı. Sözleşmesi askıda olan ödenek almaya devam ederken, işsiz kalan kendisi de nakdi ücret desteğine başvurabiliyor. Yeni döneme ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

■ Ücretsiz izin sonrası işten çıkarılan kısa çalışma, işsizlik maaşı hakkı olmasa da ihbar ve kıdem tazminatını alır. Ayrıca işyerinde çalışan sayısı 30 kişiden fazlaysa işe iade için arabulucuya ya da dava açıp hakkını arayabilir.

■ Nakdi ücret desteği için 17-31 Nisan arasında 545 lira, Mayıs'ta bin 170 lira ödeme yapıldı.

HAZAL ATEŞ/ ANKARA